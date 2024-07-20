Догадаев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти07.02.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Василий Иванович
Мать: Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1852
Сын: Догадаев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Догадаев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Догадаева Манефа Дмитриевна
Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна
Смерть
07.02.1876 ст.
Крестьянин, 60 лет, от боли в ногах.