Догадаев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДогадаев Дмитрий Васильевич

Догадаев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

07.02.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Василий Иванович

Мать: Марфа Григорьевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Догадаева Евдокия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Догадаев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Догадаев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Догадаева Манефа Дмитриевна

Мать ребёнка: Догадаева Евдокия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.02.1876 ст.
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, 60 лет, от боли в ногах.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.