Мелания Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиС 1753 по 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Смерть
С 1753 по 1756
Чирковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область