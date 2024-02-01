Мелания Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

С 1753 по 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Смерть
С 1753 по 1756
Чирковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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