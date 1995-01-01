(Гаврилова (Пунтакова)) Татьяна Александровна
Место рожденияУфа, Россия
Дата рождения23.01.1915
Дата смерти?.01.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915
Отец: Гаврилов Александр
Мать: (Пунтакова) Мария
Рождение ребёнка
09.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курилло Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курилло Анатолий Михайлович
Смерть
?.01.1995