(Гаврилова (Пунтакова)) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврилова (Пунтакова)) Татьяна Александровна

Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

23.01.1915

Дата смерти

?.01.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915

Отец: Гаврилов Александр

Мать: (Пунтакова) Мария

Рождение ребёнка
09.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилло Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилло Анатолий Михайлович

Смерть
?.01.1995

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