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Латышев Матвей Егорович

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Место рождения

Козино, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1920

Сын: Латышев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Саватеева Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Латышев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

д.Козино
Рождение ребёнка
08.05.1937

Дочь: Латышева Галина Матвеевна

Мать ребёнка: Саватеева Марфа Яковлевна

Козино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная награда
Неизвестно
Орден "Ленина" за строительство жилых домов в г.Томске"
Смерть
1973
Томск, город Томск, Томская область
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