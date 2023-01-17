Латышев Матвей Егорович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1920
Сын: Латышев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Саватеева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
д.Козино
Рождение ребёнка
08.05.1937
Дочь: Латышева Галина Матвеевна
Мать ребёнка: Саватеева Марфа Яковлевна
Военная награда
Неизвестно
Орден "Ленина" за строительство жилых домов в г.Томске"
Смерть
1973
Томск, город Томск, Томская область