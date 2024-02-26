Алексей Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Иван Арсеньев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.01.1867 ст.
Жена: Елена Тимофеева (Вна)
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.
Дочь: Надежда Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.
Сын: Иван Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.
Сын: Петр Алексеев (Ич)
Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)
Смерть
Неизвестно