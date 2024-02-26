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Алексей Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Иван Арсеньев (Ич)

Мать: Параскева Игнатьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.01.1867 ст.

Жена: Елена Тимофеева (Вна)

Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.

Дочь: Надежда Алексеева (Вна)

Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.

Сын: Иван Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)

Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.

Сын: Петр Алексеев (Ич)

Мать ребёнка: Елена Тимофеева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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