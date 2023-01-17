Харланов Прокопий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1826
Сын: Харланов Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Харланов Хрисанф Прокопьевич
Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Харланова Василиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Харланова Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Харланов Лаврентий Прокопьевич
Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно