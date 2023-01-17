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Харланов Прокопий Кириллович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Харланов Кирилл Александрович

Мать: Харланова (баранова) Ирина Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Харланов Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Харланов Хрисанф Прокопьевич

Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Харланова Василиса Прокопьевна

Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Харланова Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Харланов Лаврентий Прокопьевич

Мать ребёнка: Харланова Пелагея Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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