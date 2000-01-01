(Чередова) Аграфена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чередова) Аграфена Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Чередов Родион Иванов

Мать: не указана

Смерть
1786
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