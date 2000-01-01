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(Чередова) Аграфена Родионова
(Чередова) Аграфена Родионова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1775
Дата смерти
1786
Пол
Женский
Отец
Чередов Родион Иванов
Около 1717 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец:
Чередов Родион Иванов
Мать: не указана
Смерть
1786
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