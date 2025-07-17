Одегов Яков Аристархович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Одегов Яков Аристархович

Автор
НС
Соловьева Н.

мужской, родился Неизвестно, Старые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

умер Неизвестно

Дети
Костина (Одегова) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина (Одегова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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