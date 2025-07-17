Одегов Яков Аристархович
мужской, родился Неизвестно, Старые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер Неизвестно
Дети
Костина (Одегова) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Старые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина (Одегова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно