Чуканов Семён Николаевич 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуканов Семён Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуканов Виктор Чуканов

Мать ребёнка: Чуканова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

Мать ребёнка: Чуканова Прасковья Николаевна

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрелян, позже реабилитирован благодаря жене, которая отправляла запрос

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