Чуканов Семён Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуканова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова
Мать ребёнка: Чуканова Прасковья Николаевна
Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрелян, позже реабилитирован благодаря жене, которая отправляла запрос