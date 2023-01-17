Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1980

Сын: Гребенкин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Гребенкин Сергей Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1985

Сын: Гребенкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гребенкин Сергей Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1990

Дочь: Гребенкина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Гребенкин Сергей Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенкин Сергей Владимирович

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