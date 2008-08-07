Никифоров Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1971
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.08.2008
Дочь: Никифорова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Самсонова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самсонова Валентина Владимировна