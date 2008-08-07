Никифоров Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1971

Отец: не указан

Мать: Яхаева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.08.2008

Дочь: Никифорова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Самсонова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самсонова Валентина Владимировна

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