Нечитайленко (Заозерская) ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1934
Дата смерти03.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Измаил, Одеська область
Смерть
03.12.2005
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край