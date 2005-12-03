Нечитайленко (Заозерская) ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечитайленко (Заозерская) ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1934

Дата смерти

03.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Измаил, Одеська область
Смерть
03.12.2005
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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