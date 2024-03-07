Малинкина (Спиридонова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкина (Спиридонова) Мария Максимовна

Место рождения

Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.01.1883

Дата смерти

20.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883

Отец: ??? Максим ???

Мать: не указана

Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Знахарка
Место жительства
Неизвестно
Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
25.09.1922

Муж: Малинкин Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
05.10.1923

Сын: Малинкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Малинкин Иван Артемьевич

Комаровка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
20.04.1977

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