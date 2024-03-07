Малинкина (Спиридонова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения24.01.1883
Дата смерти20.04.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883
Отец: ??? Максим ???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Знахарка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.09.1922
Рождение ребёнка
05.10.1923
Отец ребёнка: Малинкин Иван Артемьевич
Смерть
20.04.1977