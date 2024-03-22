Соколов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Соколов Степан Петрович
Мать: Соколова Ирина Петровна
Бракосочетание
09.05.1865
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1870
Сын: Соколов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
12.01.1880
Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна
Смерть
Неизвестно