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Соколов Василий Степанович

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Соколов Степан Петрович

Мать: Соколова Ирина Петровна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1865

Жена: Соколова Мария Кондратьевна

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1870

Сын: Соколов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1880

Сын: Соколов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Кондратьевна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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