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Ульяна Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

16.03.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
22.10.1795 ст.

Муж: Иван Григорьев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же округи и вотчины деревни Таболова крестьянский сын-отрок Иван Григорьев с крестьянскою, той же вотчины и деревни, Ивана Иванова дочерью-девкою Ульяниею. Обоих первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1812 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Рождение ребёнка
19.04.1814 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
16.03.1848 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
от старости
Похороны
18.03.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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