Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смерти16.03.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778 ст.
Бракосочетание
22.10.1795 ст.
Муж: Иван Григорьев
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же округи и вотчины деревни Таболова крестьянский сын-отрок Иван Григорьев с крестьянскою, той же вотчины и деревни, Ивана Иванова дочерью-девкою Ульяниею. Обоих первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
30.06.1812 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Рождение ребёнка
19.04.1814 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
16.03.1848 ст.
от старости
Похороны
18.03.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза