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Красильников Николай Иванович

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Фёдорович

Мать: Красильникова (Холина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Красильникова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Красильникова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Клавдия

Смерть
Неизвестно

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