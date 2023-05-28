Красильников Николай Иванович
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Красильникова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Красильникова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красильникова Клавдия
Смерть
Неизвестно