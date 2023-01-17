(Окунева) Фаина Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1892
Дата смерти05.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892
Отец: Окунев Зиновий
Мать: Окунева Софья
Рождение ребёнка
01.03.1919
Сын: Израилев Израиль Абрамович
Отец ребёнка: Израилев Абрам Израилевич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Израилев Юрий
Отец ребёнка: Израилев Абрам Израилевич
Астрахань
Смерть
05.10.1960