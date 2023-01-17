(Окунева) Фаина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Окунева) Фаина Зиновьевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

05.06.1892

Дата смерти

05.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1892

Отец: Окунев Зиновий

Мать: Окунева Софья

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1919

Сын: Израилев Израиль Абрамович

Отец ребёнка: Израилев Абрам Израилевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Израилев Юрий

Отец ребёнка: Израилев Абрам Израилевич

Астрахань
Смерть
05.10.1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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