Липовка Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиповка Юрий Викторович

Липовка Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1961

Дата смерти

30.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961

Отец: Липовка Виктор Максимович

Мать: Липовка (Пышная) Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовка Елена Александровна

Рождение ребёнка
14.08.1983

Дочь: Блаженко (Липовка) Яна Юрьевна

Мать ребёнка: Липовка Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1986

Сын: Липовка Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Липовка Елена Александровна

Смерть
30.05.2023
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.