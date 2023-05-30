Липовка Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1961
Дата смерти30.05.2023
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1983
Дочь: Блаженко (Липовка) Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Липовка Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1986
Мать ребёнка: Липовка Елена Александровна
Смерть
30.05.2023
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край