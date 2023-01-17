Талдыкин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Сын: Талдыкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
30.06.1906 ст.
Сын: Талдыкин Петр
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Сын: Талдыкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно