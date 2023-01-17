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Талдыкин Алексей Васильевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.

Отец: Талдыкин Василий Никитич

Мать: Талдыкина Анна Авксентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Сын: Талдыкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1906 ст.

Сын: Талдыкин Петр

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Сын: Талдыкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евдокия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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