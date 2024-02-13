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Широков Михайло Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Широков Терентий Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Широкова Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1817

Сын: Широков Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Широкова Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Широкова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1827

Сын: Широков Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Рождение ребёнка
1829

Сын: Широков Максим Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Фекла

Смерть
Неизвестно

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