Широков Михайло Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Широков Терентий Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Широкова Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1817
Сын: Широков Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Широкова Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Широкова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1827
Сын: Широков Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Рождение ребёнка
1829
Сын: Широков Максим Михайлович
Мать ребёнка: Широкова Фекла
Смерть
Неизвестно