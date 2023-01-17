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Терентьева Мария Владимировна
Терентьева Мария Владимировна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
26.06.1986
Пол
Женский
Отец
Терентьев Владимир Владимирович
1959 г.р.
Мать
Терентьева (Копырина) Ирина Владимировна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1986
Отец:
Терентьев Владимир Владимирович
Мать:
Терентьева Ирина Владимировна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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