Плесовских Степанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Степанида Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Плесовских Семен Федорович

Отец ребёнка: Плесовских Федор Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Плесовских Федор Алексеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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