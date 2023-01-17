Плесовских Степанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плесовских Семен Федорович
Отец ребёнка: Плесовских Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Плесовских Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно