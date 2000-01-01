Таргариен Деймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Деймон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Бейлон

Мать: Таргариен Алисса

Рождение ребёнка
До 130

Сын: Таргариен Эйгон III

Мать ребёнка: Таргариен Рейнира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Визерис II

Мать ребёнка: Таргариен Рейнира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Рейна

Мать ребёнка: Велларион Лейна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Бейла

Мать ребёнка: Велларион Лейна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ройс Рея

Смерть
Неизвестно
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