Таргариен Деймон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Бейлон
Мать: Таргариен Алисса
Рождение ребёнка
До 130
Сын: Таргариен Эйгон III
Мать ребёнка: Таргариен Рейнира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Визерис II
Мать ребёнка: Таргариен Рейнира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Рейна
Мать ребёнка: Велларион Лейна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Бейла
Мать ребёнка: Велларион Лейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ройс Рея
Смерть
Неизвестно