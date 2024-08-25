Никифоров Герасим Остапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Герасим Остапович

Никифоров Герасим Остапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1773

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Никифоров Остап

Мать: Никифорова Жена Остапа

Рождение ребёнка
1742

Сын: Никифоров Казьма Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима

Рождение ребёнка
1754

Сын: Никифоров Герасим Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никифоров Иван Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима

Рождение ребёнка
1767

Сын: Никифоров Петр Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима

Рождение ребёнка
1769

Сын: Никифоров Осип Герасимович

Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима

Смерть
После 1773

Мы используем куки для улучшения работы сайта.