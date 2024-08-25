Никифоров Герасим Остапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1773
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Никифоров Остап
Мать: Никифорова Жена Остапа
Рождение ребёнка
1742
Сын: Никифоров Казьма Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима
Рождение ребёнка
1754
Сын: Никифоров Герасим Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифоров Иван Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифоров Петр Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима
Рождение ребёнка
1769
Сын: Никифоров Осип Герасимович
Мать ребёнка: Никифорова Жена Герасима
Смерть
После 1773