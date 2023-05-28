Лавриненко (Яковенко) Елена Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яковенко Авраам Деомидов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лавриненко Игнатий Карпович
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Перехода (Лавриненко) Анастасия Карпова
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лавриненко Дмитрий Карпов
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лавриненко Григорий Карпов
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лавриненко) Екатерина Карпова
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Лавриненко Карп Максимов
Смерть
После 1880