Попова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

18.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1957

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Евтихеевич

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Евтихеевич

Смерть
18.02.2004

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