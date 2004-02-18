Попова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти18.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1957
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Евтихеевич
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Евтихеевич
Смерть
18.02.2004