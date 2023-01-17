Кириллов Константин Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.
Отец: Антон Кириллович
Мать: Кириллова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Дочь: Авдотья Константиновна
Мать ребёнка: Кириллова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириллова Степанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно