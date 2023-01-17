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Кириллов Константин Антонович

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Место рождения

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: Антон Кириллович

Мать: Кириллова Анна Сергеевна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Дочь: Авдотья Константиновна

Мать ребёнка: Кириллова Степанида

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Степанида

Место жительства
Неизвестно
Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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