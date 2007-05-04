Тупицына (Вилисова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Вилисова) Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1938

Дочь: Бразгина Тамара Мартемьяновна

Отец ребёнка: Тупицын Мартемьян Игнатьевич

Виль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Мартемьян Игнатьевич

Смерть
Около 1965
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