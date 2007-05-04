Тупицына (Вилисова) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1938
Дочь: Бразгина Тамара Мартемьяновна
Отец ребёнка: Тупицын Мартемьян Игнатьевич
Виль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1965