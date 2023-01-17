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Карпилов Николай Петрович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

28.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1959

Отец: Карпилов Петр Петрович

Мать: Карпилова Дина / Нина Павловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.09.1981

Сын: Карпилов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.02.1985

Дочь: Карпилова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.10.1989

Дочь: Воропаева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпилова Надежда Алексеевна

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