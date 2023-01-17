Карпилов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения28.06.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1959
Рождение ребёнка
27.09.1981
Сын: Карпилов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1985
Дочь: Карпилова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1989
Дочь: Воропаева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Карпилова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно