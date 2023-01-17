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(Курочкина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1908

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908

Отец: Курочкин Василий Алексеев

Мать: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.03.1908
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Михаил Алексеев Курочкин и крестьянская девица Агафия Степанова Муранкина | Казанская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1930

Дочь: Сазонова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Заживихин Михаил

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заживихин Михаил

Смерть
1980
Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
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