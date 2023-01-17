(Курочкина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1908
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908
Крещение
19.03.1908
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Михаил Алексеев Курочкин и крестьянская девица Агафия Степанова Муранкина | Казанская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1930
Дочь: Сазонова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Заживихин Михаил
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заживихин Михаил
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно