Екшембеева (Джанбекова) Гульзира Сайфиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1958
Отец: Джанбеков Сайфи
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1980
Дочь: Темралиева (Нурмамбетова) Мирслу Дамировна
Отец ребёнка: Нурмамбетов Дамир
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.10.1984
Дочь: Кадышева (Екшембеева) Гюзель Равильевна
Отец ребёнка: Екшембеев Равиль Джумакаевич
Рождение ребёнка
23.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Екшембеев Равиль Джумакаевич