Шошин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошин Алексей Петрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

31.08.1861

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1861 по 1883
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1918
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1924
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