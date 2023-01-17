Шошин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения31.08.1861
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861 по 1883
Место жительства
По 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1918
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1924