Адьянова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Адьянов Кӱргӱл
Отец ребёнка: Адьянов -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адьянов -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адьянов -
Смерть
Неизвестно