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Сачков Борис Сергеевич

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Место рождения

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.02.1929

Дата смерти

27.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1929

Отец: Сачков Сергей Михалович

Мать: не указана

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1953

Жена: Мешалова Серафима Владимировна

Рождение ребёнка
17.09.1955

Сын: Сачков Владимир Борисович

Мать ребёнка: не указана

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Дочь: Сачкова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

г. Бабушкин
Смерть
27.11.2011
Семёновское, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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