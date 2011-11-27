Сачков Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1929
Дата смерти27.11.2011
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1929
Отец: Сачков Сергей Михалович
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
17.09.1955
Сын: Сачков Владимир Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1958
Дочь: Сачкова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: не указана
г. Бабушкин
Смерть
27.11.2011
Семёновское, Пушкинский муниципальный район, Московская область