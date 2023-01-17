Солдатов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1980
Дочь: Кускашева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Солдатова Наталья Ивановна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1986
Дочь: Макиенко Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Солдатова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно