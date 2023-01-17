Солдатов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1980

Дочь: Кускашева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Солдатова Наталья Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1986

Дочь: Макиенко Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Солдатова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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