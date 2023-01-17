Вершинина (Загребина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Загребина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

д.Ковали Оричевсколго района Кировской области

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Загребин Сергей Иванович

Мать: Загребина Серафима Петровна

д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Рождение ребёнка
15.04.1979

Сын: Вершинин Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Вершинин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1986

Сын: Вершинин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Вершинин Валентин Николаевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Валентин Николаевич

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