Вершинина (Загребина) Валентина Сергеевна
Место рожденияд.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Рождение ребёнка
15.04.1979
Сын: Вершинин Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Вершинин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1986
Сын: Вершинин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Вершинин Валентин Николаевич
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно