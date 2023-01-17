Котова Татьяна Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Котов Иван Семенович
Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Петр Семенович
Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно