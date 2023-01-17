Котова Татьяна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Татьяна Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Иван Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Петр Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Герасимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Семен Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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