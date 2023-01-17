Костюченкова-Чернухина Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Костюченков-Чернухин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Костюченков-Чернухин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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