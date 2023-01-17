Костюченкова-Чернухина Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Костюченков-Чернухин Егор Михайлович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Костюченков-Чернухин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно