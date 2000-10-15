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Марданов Амир Анисович
Марданов Амир Анисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Марданова (Галиуллина) Ляля Талгатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2000
Отец: не указан
Мать:
Марданова Ляля Талгатовна
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