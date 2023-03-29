Анна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Подшивалин Василий Герасимов

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Подшивалин Федор Васильев

Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Подшивалин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно
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