Анна Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Подшивалин Федор Васильев
Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Подшивалин Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Подшивалин Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно