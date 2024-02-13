Синчугов Егор (Георгий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синчугов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчугов Алексей
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчугов Николай
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
10.02.1924
Сын: Синчугов Василий
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Пузырева (Синчугова) Татьяна
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
20.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синчугова Анна
Смерть
Неизвестно