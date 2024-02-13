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Синчугов Егор (Георгий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
Около 1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синчугов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчугов Алексей

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчугов Николай

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
10.02.1924

Сын: Синчугов Василий

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Пузырева (Синчугова) Татьяна

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
20.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова Анна

Смерть
Неизвестно

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