Смакограй (Тамразян) Анжелика Николаевна
Место рождениягород Гадрут
Дата рождения29.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1990
Отец: Тамразян Николай Оганесович
Мать: скрыто настройками приватности
город Гадрут
Рождение ребёнка
29.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.12.2008
Муж: скрыто настройками приватности