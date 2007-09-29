Смакограй (Тамразян) Анжелика Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смакограй (Тамразян) Анжелика Николаевна

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Место рождения

город Гадрут

Дата рождения

29.11.1990

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1990

Отец: Тамразян Николай Оганесович

Мать: скрыто настройками приватности

город Гадрут
Рождение ребёнка
29.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.12.2008

Муж: скрыто настройками приватности

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