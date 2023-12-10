Дайбов Евгений Германович
Место рожденияЧелябинская область, город Кыштым
Дата рождения07.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958
Отец: Дайбов Герман Иванович
Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
11.05.1981
Сын: Дайбов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Думенюк Марина
Челябинская область, город Озерск
Рождение ребёнка
27.08.1984
Сын: Дайбов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Думенюк Марина
Челябинская область, город Озерск
Бракосочетание
30.04.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1992
Дочь: Дайбова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности