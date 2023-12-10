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Дайбов Евгений Германович

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Место рождения

Челябинская область, город Кыштым

Дата рождения

07.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958

Отец: Дайбов Герман Иванович

Мать: Елисеева Ида Александровна

Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
11.05.1981

Сын: Дайбов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Думенюк Марина

Челябинская область, город Озерск
Рождение ребёнка
27.08.1984

Сын: Дайбов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Думенюк Марина

Челябинская область, город Озерск
Бракосочетание
30.04.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.09.1992

Дочь: Дайбова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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