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Блинникова Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1879 ст.

Дочь: Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Блиинников Николай Тихонович

Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агрипина Тихоновна

Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинников Тихон Ильич

Смерть
Неизвестно
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