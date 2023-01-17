Блинникова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Петр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1879 ст.
Дочь: Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Блиинников Николай Тихонович
Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агрипина Тихоновна
Отец ребёнка: Блинников Тихон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно