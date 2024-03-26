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Назар (Назарий) Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.10.1793 ст.

Дата смерти

03.04.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.10.1793 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Святого крещения сподоблен того ж числа Восприемником был той же вотчины и деревни Леон Андреев, крестьянин
Рождение
14.10.1793 ст.

Отец: Семен Степанов

Мать: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Военная служба
1813 ст.
в солдатах (согласно Метрической книге 1813 года)
Рождение ребёнка
24.12.1816 ст.

Дочь: Анисья Назарова

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
16.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Александра Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1821 ст.

Дочь: Александра Назарова

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1824 ст.

Сын: Ефим Назаров

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1826 ст.

Сын: Тит Назаров

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1828 ст.

Сын: Степан Назаров

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Трофимова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
03.04.1846 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
от горячки
Похороны
05.04.1846 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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