Назар (Назарий) Семенов
Место рождения
Дата рождения14.10.1793 ст.
Дата смерти03.04.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.10.1793 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Святого крещения сподоблен того ж числа Восприемником был той же вотчины и деревни Леон Андреев, крестьянин
Рождение
14.10.1793 ст.
Отец: Семен Степанов
Мать: Наталья Еремеева
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Военная служба
1813 ст.
в солдатах (согласно Метрической книге 1813 года)
Рождение ребёнка
24.12.1816 ст.
Дочь: Анисья Назарова
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Восприемник
16.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Александра Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1821 ст.
Дочь: Александра Назарова
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
13.01.1824 ст.
Сын: Ефим Назаров
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
26.03.1826 ст.
Сын: Тит Назаров
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
22.03.1828 ст.
Сын: Степан Назаров
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Трофимова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1846 ст.
от горячки
Похороны
05.04.1846 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза