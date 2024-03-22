Долгова (Шорошева) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 15.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 15.05.1946
Отец: Шорошев Николай
Мать: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 18.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область