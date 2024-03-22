Долгова (Шорошева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Шорошева) Прасковья Николаевна

Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Вычислено 15.05.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 15.05.1946

Отец: Шорошев Николай

Мать: Ирина Михайловна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Вычислено 18.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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