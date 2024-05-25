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Середнёв Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Середнёв Василий Петрович

Мать: Середнёва Анна

Бракосочетание
1946

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1946

Сын: Середнёв Валентин Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Фаст (Середнёва) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Матушкина (Середнёва) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Середнёв Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Кириллова (Середнёва) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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