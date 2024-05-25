Середнёв Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Середнёв Василий Петрович
Мать: Середнёва Анна
Бракосочетание
1946
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1946
Сын: Середнёв Валентин Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Фаст (Середнёва) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: Матушкина (Середнёва) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1953
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Кириллова (Середнёва) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно