Филин станислав юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин станислав юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1987

Отец: Филин юрий эдуардович

Мать: Филина Татьяна

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