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Сухопаров Михаил Васильевич

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сухопаров Василий Григоревич

Мать: Сухопарова Афросинья

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сухопаров Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Сухопарова Матрена ? (Мариана) Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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