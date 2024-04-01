Сухопаров Михаил Васильевич
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Сухопаров Василий Григоревич
Мать: Сухопарова Афросинья
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сухопаров Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Сухопарова Матрена ? (Мариана) Мартыновна
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область