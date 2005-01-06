Поваляева (Станкевич) Лукерья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляева (Станкевич) Лукерья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1913

Дата смерти

06.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1934

Сын: Поваляев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Поваляев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Поваляев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1945

Дочь: Бедзиля Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Валевко Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович

Смерть
06.01.2005
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