Поваляева (Станкевич) Лукерья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1913
Дата смерти06.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1934
Сын: Поваляев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Поваляев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1938
Сын: Поваляев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1945
Дочь: Бедзиля Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Валевко Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Поваляев Андрей Иванович
Смерть
06.01.2005